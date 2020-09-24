Українцям анонсували нові обмеження в рамках адаптивного карантину

Про це пише Politeka.net.

Рішення про перегляд зонування було затверджено під час сьогоднішнього засідання Держкомісії з питань ТБ і НС.

За словами міністра Кабінету Міністрів Олега Немчинова, українська столиця вийшла з помаранчевої зони карантину, і це має на увазі деякі пом'якшення для населення.

Варто зазначити, що нове зонування за рішенням Держкомісії набуде чинності з понеділка, 28 вересня, і діятиме протягом наступних двох тижнів.

До Червоної зони потрапили Тернопіль та Бережани, і тепер у цих населених пунктах буде обмежена робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе та ресторанів.

У столиці, яку "відправили" в жовту зону, тепер не можна відвідувати заклади соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового втручання (+ обмеження "зеленої" зони).

Раніше ми розповідали, що за минулу добу в Україні зафіксовано 3372 нових випадків зараження китайським вірусом.

52 хворих, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, за добу померли, а 1788 пацієнтів одужали, 685 осіб були госпіталізовані.

За кількістю нових випадків на добу на перше місце знову вийшов Київ, але на другому тепер Дніпропетровська область; також все погіршуються показники Запорізької та Донецької областей.

Всього в Україні зафіксовано 188106 випадків зараження китайським вірусом.

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