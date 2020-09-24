40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, постала в спокусливому топі
Відома модель опублікувала архівний знімок, який звів з розуму чоловіків, у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка одягла маленький топ з красивою вишивкою з чорних, блискучих намистин.
Хоч і невеликі груди, але все ж в цьому вбранні вони виглядали чудово. Ланцюжок з хрестиком додав акценту образу.
Очі були підкреслені довгими чорними стрілками. Ольга розпустила довге волосся, лягла і дивилася в камеру з відкритими губами.
Майже за годину пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.
"Дуже красиво♪🤗 🌹 ", "Зараз як застрибну😬"," супер❤️"," Уфффф", " яка шикарна😍", " така красуня😍❤️", " вихід на свободу з карантину скоро. Можна давати зворотний відлік в годинах😉", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Куриленко була в білому ліфчику з бузковими смужками. Найтонші бретельки натягнулися на плечах.
Зірка злегка нагнулася, від чого кадр міг стати гарячішим, але Ольга завбачливо прикрила найінтимніше руками.
Прес моделі був помітний навіть в такій позі.
Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко постала перед шанувальниками на балконі в домашньому образі: на ній можна помітити сіру майку, бейсболку і сонцезахисні окуляри. Знаменитість зробила селфі, відобразивши не тільки свою красу, але і прекрасний пейзаж.
"День перший карантинної ізоляції в Сеулі", - підписала модель.
Користувачі підтримали актрису в коментарях.
Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.
Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».
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