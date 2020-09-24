40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, предстала в соблазнительном топе

Известная модель опубликовала архивный снимок, который свел с ума мужчин, в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда надела маленький топ с красивой вышивкой из черных, сверкающих бусинок.

Хоть и небольшая грудь, но все же в этом наряде она выглядела великолепно. Цепочка с крестиком прибавила акцента образу.

Глаза были подчеркнуты длинными черными стрелками. Ольга распустила длинный волосы, легла и смотрела в камеру с приоткрытыми губами.

Почти за час пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Очень красиво！🤗🌹", "Сейчас как запрыгну😬", "Супер❤️", "Уфффф", "Какая шикарная 😍", "Такая красотка 😍❤️", "выход на свободу с карантина скоро. Можно давать обратный отсчёт в часах😉", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко была в белом лифчике с сиреневыми полосками. Тончайшие бретельки натянулись на плечах.

Звезда слегка нагнулась, от чего кадр мог стать горячее, но Ольга предусмотрительно прикрыла самое интимное руками.

Пресс модели был заметен даже в такой позе.

Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко предстала перед поклонниками на балконе в домашнем образе: на ней можно заметить серую майку, бейсболку и солнцезащитные очки. Знаменитость сделала селфи, запечатлев не только свою красоту, но и прекрасный пейзаж.

"День первый карантинной изоляции в Сеуле", - подписала модель.

Пользователи поддержали актрису в комментариях.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко оголилась на шикарной яхте: «Огонь».