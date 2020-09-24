Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", повеселилася на відпочинку в стильному ТОПі

Модель рекламує вельми сміливі образи, тому до відвертих зйомок, сміливим позам і нових пропозицій вона завжди готова. Дівчина любить експериментувати, тому не боїться також змінювати стиль і навіть надягати перуки, щоб кардинально перетворитися для нових кадрів.

На відпочинку ж Демі, як правило, дивує простими образами без зайвої вульгарності. Як і раніше, цього разу Роуз вдалося вразити простим пляжним вбранням-фігура знаменитості не залишить байдужим нікого.

Роуз позувала в коротких джинсових шортах темного відтінку і нюдовом ТОПі з ледве помітним персиковим відтінком. При цьому декольте на ньому не залишає місця уяві, адже вся груди зірки на виду.

Фанати тут же відповіли:

"Мммм. Ти виглядаєш такою ідеальною", " так, дитинко. Може любити",» Я тебе люблю«,» ви повинні любити сад, що не вимагає особливого догляду«,» красуня, красуня, твої квіти просто клас«,» дух вибиває цим видом«,» топ на мільйон«,» апельсиновий сік, ну прекрасно, ти актриса", "дівчина, ви дуже красива«,» не можна без соку", "фрукти завжди в тему".

Ми також писали, що Демі підкорює соціальні мережі завдяки пишним формам і своїй любові до фотосесій в провокаційних бікіні. Дівчина не боїться показати зайве, тому сміливо одягає ледь помітну білизну або купальники.

В її профілі в соціальній мережі Instagram досить багато фото, зроблених на природі або ж на узбережжі. Так як Демі подобається балувати себе, дівчина також часто відвідує курортні зони і милується собою біля басейну.

На одному з таких фото дівчина показала переваги в» невидимому " купальнику. Справа в тому, що вона одягла бікіні з силіконовими лямками і досить крихітною тканиною. Нижня частина її купальника була настільки незначною, що її було майже не помітити за пишними стегнами моделі.

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