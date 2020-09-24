Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", повеселилась на отдыхе в стильном топе

Модель рекламирует весьма смелые образы, поэтому к откровенным съемкам, смелым позам и новым предложениям она всегда готова. Девушка любит экспериментировать, поэтому не боится также менять стиль и даже надевать парики, чтобы кардинально преобразиться для новых кадров.

На отдыхе же Деми, как правило, удивляет простыми образами без лишней вульгарности. Как и ранее, в этот раз Роуз удалось поразить простым пляжным нарядом – фигура знаменитости не оставит равнодушным никого.

Роуз позировала в коротких джинсовых шортах темного оттенка и нюдовом топе с еле заметным персиковым оттенком. При этом декольте на нем не оставляет места воображению, ведь вся грудь звезды на виду.

Фанаты тут же ответили:

«Мммм. Ты выглядишь такой идеальной», «Да, детка. Может любить», «Я тебя люблю», «Вы должны любить сад, не требующий особого ухода», «красотка, красотка, твои цветы просто класс», «дух выбивает этим видом», «топ на миллион», «Апельсиновый сок, ну прекрасно, ты актриса», «девушка, вы очень красивая», «Нельзя без сока», «фрукты всегда в тему».

Мы также писали, что Деми покоряет социальные сети благодаря пышным формам и своей любви к фотосессиям в провокационных бикини. Девушка не боится показать лишнее, потому смело надевает едва заметное белье или купальники.

В ее профиле в социальной сети Инстаграм довольно много фото, сделанных на природе или же на побережье. Так как Деми нравится баловать себя, девушка также часто посещает курортные зоны и милуется собой у бассейна.

На одном из таких фото девушка показала достоинства в «невидимом» купальнике. Дело в том, что она надела бикини с силиконовыми лямками и довольно крошечной тканью. Нижняя часть ее купальника была настолько ничтожной, что ее было почти не заметить за пышными бедрами модели.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике