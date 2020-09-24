Українська співачка Настя Каменських похвалилася ідеальним тілом на курорті

Як повідомляє Politeka.net, кілька днів тому вона разом з чоловіком, репером Потапом, полетіла відпочивати до Туреччини. Виконавиця записала пікантне відео, яке опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Настя Каменських вирушила купатися і засмагати в коричневому купальнику-бікіні, в такому вигляді вона зняла себе на камеру смартфона з різних ракурсів. Спочатку співачка підняла гаджет високо над головою, звідки відкрився прекрасний вид на видатний бюст. До того ж, вона млосно прикусила губу і злегка облизнулася, надавши кадрам ще більшої пікантності.

Після цього Настя одягла сонцезахисні окуляри у присіла на жезлонг, підібгавши під себе ноги. Вона заплющилася чи то від яскравого сонця, чи то від насолоди розкішним відпочинком. Варто відзначити, що волосся у Насті виглядають мокрими, судячи з усього, вона недавно вийшла з моря. Навіть на відпочинку Каменських намагається виглядати незрівнянно, адже Потап це заслужив.

Раніше зіркова пара показала, як вони розважаються разом. Настя ефектно занирнула в воду, посвітивши пружними сідницями на камеру. Потап же розвалився на м'яких сидіннях в шортах і сорочці, всім своїм виглядом демонструючи розслабленість і умиротворення.

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