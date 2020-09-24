Вересень продовжить радувати українців не по-осінньому теплою і сухою погодою
Про це розповіла на своїй сторінці у Фейсбук синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що в Україні продовжує панувати антициклон, завдяки якому 25 вересня в країні збережеться тепла погода без опадів.
Синоптик зазначила, що в п'ятницю опадів в Україні не передбачається за винятком окремих локальних випадків на Заході і, можливо, на Вінничині.
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Температура повітря в середньому по країні буде варіюватися від +23 до + 28 градусів.
Вітер очікується південно-східний.
У Києві 25 вересня також очікується суха, переважно сонячна погода. Стовпчики термометрів у столиці покажуть від + 25 до + 26 градусів.
"Найближчі дощі, такі істотніші, очікуються в неділю. Потрібно дочекатися...поки насолоджуємося таким, ну це навіть не бабине літо, адже ми щось так розгулялися, що ого-го...", - додала синоптик.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аномально тепла погода призвела до того, що в Одесі знову розцвіли дерева.
Буквально днями на деревах в провулку Каркашадзе на розі з Французьким бульваром розпустилися ніжні білі і рожеві квітки, які всипали гілки.
Таке цвітіння є аномальним для цієї пори року. Видно природа вирішила знову зануритися у весняну атмосферу. Цьому посприяла, на думку екологів, незвично тепла осінь.
Нагадаємо, жителі Одеси спостерігають дивну аномалію, фото: "Природа прокинулася в кінці вересня".
Як повідомляла Politeka, осінь випробує українців на міцність, грозові дощі вдарять з новою силою: кому не пощастить.
Також Politeka писала, що осінь покаже українцям характер, свіжий прогноз погоди: "спершу тепло до +26, а потім...".