Сентябрь продолжит радовать украинцев не по-осеннему теплой и сухой погодой

Об этом рассказала на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в Украине продолжает властвовать антициклон, благодаря которому 25 сентября в стране сохранится теплая погода без осадков.

Синоптик отметила, что в пятницу осадков в Украине не предвидится за исключением отдельных локальных случаев на Западе и, возможно, на Винничине.

Температура воздуха в среднем по стране будет варьироваться от +23 до +28 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный.

В Киеве 25 сентября также ожидается сухая, преимущественно солнечная погода. Столбики термометров в столице покажут от +25 до +26 градусов.

«Ближайшие дожди, такие более существенные, ожидаются в воскресенье. Нужно дождаться…Пока наслаждаемся таким, ну это даже не бабье лето, ведь мы что-то так разгулялись, что ого-го…», - добавила синоптик.

Gepostet von Наталка Діденко am Donnerstag, 24. September 2020

Напомним, ранее мы писали о том, что аномально теплая погода привела к тому, что в Одессе снова расцвели деревья.

Буквально на днях на деревьях в переулке Каркашадзе на углу с Французским бульваром распустились нежные белые и розовые цветки, которые усыпали ветки.

Такое цветение является аномальным для этого времени года. Видно природа решила вновь окунуться в весеннюю атмосферу. Этому поспособствовала, по мнению экологов, необычно теплая осень.

Напомним, жители Одессы наблюдают странную аномалию", фото: "Природа проснулась в конце сентября".

Как сообщала Politeka, осень испытает украинцев на прочность, грозовые дожди ударят с новой силой: кому не повезет.

Также Politeka писала, что осень покажет украинцам характер, свежий прогноз погоды: "сперва тепло до +26, а потом...".