Кабмін запропонував у кілька разів збільшити для українців штрафи за порушення пожежної безпеки

Як повідомляє Politeka.net, чиновники порахували чинні санкції занадто м'якими і підготували новий законопроект. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів деталі в ході засідання уряду.

Наразі штраф за порушення норм пожежної безпеки становить від 2 до 10 неоподатковуваних податком мінімумів доходів, максимальний розмір - 170 гривень. Кабмін пропонує збільшити суму до 30-100 мінімумів, тобто від 510 до 10 тисяч гривень. Йдеться про вимоги техногенної та пожежної безпеки, перешкоджання роботі аварійно-рятувальних служб, а також використання протипожежної спецтехніки та засобів гасіння вогню не за призначенням.

Денис Шмигал зазначив, що недбале ставлення до заходів безпеки призводить до пожеж, які несуть великі збитки і загрожують життю людей. На його думку, за такі дії в Україні карають занадто слабо.

"Шляхом встановлення штрафів, ми пропонуємо змінити цю ситуацію. Їх необхідно збільшити в рази: ми пропонуємо від 510 до 10 тисяч гривень", - заявив прем'єр.

У Верховній Раді вже розглядають законопроект, який регулюватиме "скручування" пробігу на авто. Згідно з документом, за таке шахрайство українців штрафуватимуть на суму до 34 тисяч гривень.

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