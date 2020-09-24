Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, не змогла приховати пишні форми в салатовому костюмі

Настя любить привертати увагу до себе завдяки нереально пишним формам, які всіляко демонструє і не приховує під одягом. Всі образи моделі Відверті і мало схожі на скромні. Квітко постійно приміряє екстра-бікіні, прозорі спідниці і короткі шорти.

Цього разу дівчині вдалося вразити кадрами в салатовому тонкому костюмі. Справа в тому, що Настя одягла його, забувши про білизну і посвітила тим самим формами без зайвого збентеження. Примітно, що через досить тонкої тканини користувачі помітили, що дівчина і правда без ліфчика і трусиків, саме тому пост зібрав досить багато коментарів.

Сама Квітко не приховує-їй подобається така увага, і вона завжди відповідає на похвалу.

Ось що написали користувачі, вихваляючи фігуру моделі в салатовому топі і коротких шортиках:

"Ти наймиліша річ на Землі. Рррррр😍❤️❤️❤️», «Мила ..",» Яке багатство моя мама«,» потрібно побільше жарких кадрів таких«,» навіть вранці красуня«,» як багато принади«,» які красиві сідниці гуляють на волі«,» ви - справжня насолода для жінки, тому, зустрівши вас таким чином, я був дуже радий познайомитися з вами«,» вона виглядає як Boneca do imvu«,» вкрала всі компліменти«,»ви дуже божественно Дорогоцінна лялька".

Ми також писали, що продовжуючи набирати популярність, модель намагається якомога більше публікувати фото у відвертому вигляді. Дівчина підкреслює достоїнства сміливими позами під час зйомок, блищить в крихітній білизні з мережив або яскравих міні-бікіні. А також "скромно" заявляє, що вона набагато краще багатьох моделей.

І хоча в мережі публікують безліч кадрів з тим, як виглядає Квітко в реальному житті, дівчину це не хвилює і вона продовжує публікувати на своїй сторінці провокативні кадри і дивувати розмірами свого бюста і стегон.

На одному з таких фото Анастасія буквально показала, як ліф її купальника не витримав, в результаті чого вона посвітила грудьми. Вип'ятивши форми в яскраво-рожевому бікіні, модель отримала сотні коментарів у відповідь.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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