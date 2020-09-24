Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не смогла скрыть пышные формы в салатовом костюме
Настя любит привлекать внимание к себе благодаря нереально пышным формам, которые всячески демонстрирует и не скрывает под одеждой. Все образы модели откровенны и мало похожи на скромные. Квитко постоянно примеряет экстра-бикини, прозрачные юбки и короткие шорты.
В этот раз девушке удалось сразить кадрами в салатовом тонком костюме. Дело в том, что Настя надела его, забыв о белье и посветила тем самым формами без лишнего смущения. Примечательно, что из-за весьма тонкой ткани пользователи заметили, что девушка и правда без лифчика и трусиков, именно поэтому пост собрал довольно много комментариев.
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Сама Квитко не скрывает – ей нравится такое внимание, и она всегда отвечает на похвалу.
Вот что написали пользователи, восхваляя фигуру модели в салатовом топе и коротких шортиках:
«Ты самая милая вещь на Земле. Рррррр😍❤️❤️❤️», «Милая ..», «Какое богатство моя мама», «Нужно побольше жарких кадров таких», «Даже утром красотка», «как много прелести», «какие красивые ягодицы гуляют на свободе», «Вы - истинное наслаждение для женщины, поэтому, встретив вас таким образом, я был очень рад познакомиться с вами», «она выглядит как Boneca do imvu», «украла все комплименты», «Вы очень божественно драгоценная кукла».
Мы также писали, что продолжая набирать популярность, модель старается как можно больше публиковать фото в откровенном виде. Девушка подчеркивает достоинства смелыми позами во время съемок, блистает в крошечном белье из кружев или ярких мини-бикини. А также «скромно» заявляет, что она намного лучше многих моделей.
И хотя в сети публикуют множество кадров с тем, как выглядит Квитко в реальной жизни, девушку это не волнует и она продолжает публиковать на своей странице провокативные кадры и удивлять размерами своего бюста и бедер.
На одном из таких фото Анастасия буквально показала, как лиф ее купальника не выдержал, в результате чего она посветила грудью. Выпятив формы в ярко-розовом бикини, модель получила сотни комментариев в ответ.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов