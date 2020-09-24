Горе сталося в родині актора Володимира Конкіна, відомого за роллю старшого лейтенанта Шарапова у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

24 вересня стало відомо про загибель його 32-річної дочки Софії Конкіної. Ще два дні тому дівчина пішла на тренування в плавальний басейн фітнес-клубу Jump і не повернулася.

Весь цей час рідні не знаходили собі місця. І тільки напередодні з'ясувалося, що Софія потрапила в реанімацію в Боткінську лікарню з діагнозом «утоплення». Лікарі боролися за життя молодої пацієнтки, але вночі їй стало гірше і вона померла від відмови нирок.

Співробітники поліції не виключають можливість кримінального сліду в тому, що Софія захлинулася. Проводиться розслідування, покликане встановити всі обставини та причини трагедії.

Відзначимо, у 69-річного Володимира Конкіна залишилися старші близнюки Ярослав і Святослав. Дружина актора померла 10 років тому.

Окрім "Місце зустрічі змінити не можна" Конкін знімався в таких відомих фільмах: "Як гартувалася сталь", "Батьки і діти", "Принцеса на бобах", "Сармат" і багато інших.

Раніше ми повідомляли, 21 вересня не стало актора і популярного ведучого Дмитра Жуліна. Він потрапив у важку ДТП.

Так, 43-річний Жулін їхав за кермом Renault Duster по трасі у Володимирській області РФ. Автомобіль на великій швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, який повинен був пропустити по головній дорозі. У підсумку обидва транспортні засоби вилетіли в кювет. Разом з актором їхав пасажир, який потрапив до лікарні.

Дмитро Жулін був зіркою Малого театру в Москві з 1997 по 2005 роки. У 2009 році артист пішов у монастир, але в 2014 році знову повернувся до зйомок. Багатьом телеглядачам Дмитро запам'ятався, як ведучий телевізійної лотереї "Спортлото 6 з 49", а також як актор серіалу "Олександрівський сад".

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