Сценическая карьера Жюльетт Греко длилась почти столетие

Легенда французского шансона Греко скончалась в возрасте 93 лет. О причинах смерти не сообщается.

Звезда родилась в 1927 году, во время Второй Мировой войны была арестована нацистами. Выступать Жюльетт начала после 45-го года в кафе и ресторанах. Первый ее диск вышел в 1951 году "Я такая, как есть" (Je suis comme je suis) - он стал классикой французского шансона.

Примечательно, но Греко всегда выступала во всем черном. Таинственная и талантливая девушка стала музой для многих философов и писателей, в частности, для Жан-Поля Сартра и Альбера Камю.

Греко не переставала выступать до последнего. В 2015 году 88-летняя Жюльетт провела прощальное турне под названием "Спасибо" (Merci) у себя на родине и за рубежом. Звезда рассказала о своем желании "уйти не сгибаясь и элегантно".

Греко также была киноактрисой и работала с такими знаменитостями, как Жан Кокто, Ингрид Бергман, Орсон Уэллс и Ава Гарднер.

Певица была замужем три раза. Также известен ее многолетний роман с джазистом Майлсом Дэвисом.

Известно, что Греко умерла у себя дома, в Раматюэле, в окружении родных и близких.

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