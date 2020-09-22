Легендарная рестлер и танцовщица Жаклин Сталлоне ушла из жизни на 99-м году жизни

Об этом проинформировало издание TMZ.

По информации журналистов, трагедия в семье звезды Голливуда Сильвестра Сталлоне произошла вчера, 21 сентября.

Так, мир потерял легендарную танцовщицу, рестлера и астролога Жаклин Сталлоне, которая скончалась в возрасте 98 лет. Причины смерти пока не озвучивались.

Жаклин Сталлоне, которую в Голливуде знают как Джеки, родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии были эмигрантами из Одессы.

Сама Жаклин трижды успела побыть замужем, родив трех детей: Сильвестра, Фрэнка и Тони (умерла в 2012 году).

Джеки также вела здоровый образ жизни и в своем микроблоге Instagram вела трансляции своих тренировок. Большую популярность маме Сильвестра Сталлоне принесло участие в телевизионных шоу. Помимо этого, она также работала промоутером женского рестлинга, благодаря которому Netflix посвятил Жаклин целый сериал в 2017 году.

Ни сам Сильвестр Сталлоне, ни другие члены звездной семьи пока никак не комментировали смерть Жаклин.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Рэмбо" Брайан Деннехи ушел из жизни. Печальную новость в своем Instagram сообщил Сильвестр Сталлоне.

Как утверждают источники в правоохранительных органах, Брайан Деннехи скончался в возрасте 81 года по естественным причинам, а не от китайского вируса.

"Великий актер Брайан Деннехи скончался. Он просто был блестящим исполнителем... Он также был ветеринаром во Вьетнаме, и очень помог мне построить характер Рэмбо. Мир потерял великого артиста", - написал Сталлоне.

Напомним, cтрашное известие появилось на странице Сильвестра Сталлоне

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