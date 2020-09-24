Зірка шоу" Холостяк "і" Танці з зірками " Сергій Мельник зважився на одкровення і розгнівав свою обраницю

Як повідомляє Politeka.net, у фіналі п'ятого сезону "Холостяка" український футболіст подарував каблучку Марині Кіщук. Пройшли роки, і під час недавнього ефіру танцювального шоу Зірка зізнався, що вибрав не ту. Його фаворитка Марина Кіщук відреагувала на такі слова в інтерв'ю виданню "КП в Україні".

"Через багато років я розумію, що я люблю дівчину, яку я в фіналі не вибрав. Це Олена Головань. Досі не можу пробачити собі це рішення", - розповів Сергій Мельник.

Переможниця "Холостяка" Марина Кіщук обурилася такою заявою з боку спортсмена і порахувала такі висловлювання просто принизливими для себе. На її думку, Мельнику не слід було ворушити минуле, тим більше, що у них були стосунки після завершення шоу.

"Це не по-чоловічому, неправильно, через роки, навіть у форматі всього, що відбувається, визнаватися в любові інший, в той же час принижувати мене на всю країну. Він впав в моїх очах", - зазначила дівчина. - "Так чинять діти, але не Дорослі серйозні люди".

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