Зірка шоу" Холостяк "і" Танці з зірками " Сергій Мельник зважився на одкровення і розгнівав свою обраницю
Як повідомляє Politeka.net, у фіналі п'ятого сезону "Холостяка" український футболіст подарував каблучку Марині Кіщук. Пройшли роки, і під час недавнього ефіру танцювального шоу Зірка зізнався, що вибрав не ту. Його фаворитка Марина Кіщук відреагувала на такі слова в інтерв'ю виданню "КП в Україні".
"Через багато років я розумію, що я люблю дівчину, яку я в фіналі не вибрав. Це Олена Головань. Досі не можу пробачити собі це рішення", - розповів Сергій Мельник.
Переможниця "Холостяка" Марина Кіщук обурилася такою заявою з боку спортсмена і порахувала такі висловлювання просто принизливими для себе. На її думку, Мельнику не слід було ворушити минуле, тим більше, що у них були стосунки після завершення шоу.
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"Це не по-чоловічому, неправильно, через роки, навіть у форматі всього, що відбувається, визнаватися в любові інший, в той же час принижувати мене на всю країну. Він впав в моїх очах", - зазначила дівчина. - "Так чинять діти, але не Дорослі серйозні люди".
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