Новий Рік киянам та іншим жителям України доведеться зустрічати у масках

Глава управління Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що, можливо, столиця буде залишатися в "помаранчевій зоні" карантину до березня 2021 року, а, це означає, що новорічні та різдвяні свята доведеться відзначати з певними обмеженнями, передає РБК-Україна.

За словами Рубана, на початку жовтня очікується зростання захворюваності китайським вірусом, пов'язаний з тим, що студенти повернулися до навчання.

"Київ буде перебувати в помаранчевій зоні до березня за найоптимістичнішими прогнозами", - уточнив Рубан.

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Нагадаємо, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 21 вересня в Україні оновили зонування, яке триватиме два тижні.

Івано-Франківськ, Тернопіль, Коломия, Калуш та Чернівці вийшли з "червоної" зони, Київ залишився в "помаранчевій". У цій зоні діятимуть наступні обмеження:

- проведення масових заходів за участю до 220 людей з урахуванням 1 осіб на 10 м;

- заборонено роботу закладів розміщення, крім готелів;

- у професійних та закладах вищої освіти дозволено навчання групами до 20 осіб;

- тимчасове обмеження на проведення планових госпіталізацій. Виняток-медична допомога вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадки, коли є ризик для життя пацієнта;

- заборонено діяльність спортзалів, крім закладів, які можуть забезпечити не більше 1 людини на 10 м;

- заборонена робота санаторіїв і таборів;

- у громадському транспорті може бути заповнено 50% сидячих місць.

Раніше ми повідомляли, президент Володимир Зеленський виявив невдоволення роботою глави МОЗ Максима Степанова.

Так, голова держави зажадав від міністра звіту щодо деяких медичних закупівель. Зокрема, чому не були закуплені апарати ШВЛ на 100 млн, яких потребують заражені китайським вірусом. Також президент поцікавився, чому МОЗ майже із 3 млрд гривень, які були виділені на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту, витратило тільки 514 млн.гривень.
 
"Вже в жовтні будуть готові перші 120 приймальних відділень з більш ніж 200, які ми обіцяли. Відділення будуть, а техніки в них – немає", - обурився Зеленський під час селекторної наради.