До чого слід підготуватися

Новий Рік киянам та іншим жителям України доведеться зустрічати у масках

Глава управління Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що, можливо, столиця буде залишатися в "помаранчевій зоні" карантину до березня 2021 року, а, це означає, що новорічні та різдвяні свята доведеться відзначати з певними обмеженнями, передає РБК-Україна.

За словами Рубана, на початку жовтня очікується зростання захворюваності китайським вірусом, пов'язаний з тим, що студенти повернулися до навчання.

"Київ буде перебувати в помаранчевій зоні до березня за найоптимістичнішими прогнозами", - уточнив Рубан.

Нагадаємо, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 21 вересня в Україні оновили зонування, яке триватиме два тижні.

Івано-Франківськ, Тернопіль, Коломия, Калуш та Чернівці вийшли з "червоної" зони, Київ залишився в "помаранчевій". У цій зоні діятимуть наступні обмеження:

- проведення масових заходів за участю до 220 людей з урахуванням 1 осіб на 10 м;

- заборонено роботу закладів розміщення, крім готелів;

- у професійних та закладах вищої освіти дозволено навчання групами до 20 осіб;

- тимчасове обмеження на проведення планових госпіталізацій. Виняток-медична допомога вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадки, коли є ризик для життя пацієнта;

- заборонено діяльність спортзалів, крім закладів, які можуть забезпечити не більше 1 людини на 10 м;

- заборонена робота санаторіїв і таборів;

- у громадському транспорті може бути заповнено 50% сидячих місць.

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