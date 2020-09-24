Новий Рік киянам та іншим жителям України доведеться зустрічати у масках
Глава управління Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що, можливо, столиця буде залишатися в "помаранчевій зоні" карантину до березня 2021 року, а, це означає, що новорічні та різдвяні свята доведеться відзначати з певними обмеженнями, передає РБК-Україна.
За словами Рубана, на початку жовтня очікується зростання захворюваності китайським вірусом, пов'язаний з тим, що студенти повернулися до навчання.
"Київ буде перебувати в помаранчевій зоні до березня за найоптимістичнішими прогнозами", - уточнив Рубан.
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Нагадаємо, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 21 вересня в Україні оновили зонування, яке триватиме два тижні.
Івано-Франківськ, Тернопіль, Коломия, Калуш та Чернівці вийшли з "червоної" зони, Київ залишився в "помаранчевій". У цій зоні діятимуть наступні обмеження:
- проведення масових заходів за участю до 220 людей з урахуванням 1 осіб на 10 м;
- заборонено роботу закладів розміщення, крім готелів;
- у професійних та закладах вищої освіти дозволено навчання групами до 20 осіб;
- тимчасове обмеження на проведення планових госпіталізацій. Виняток-медична допомога вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадки, коли є ризик для життя пацієнта;
- заборонено діяльність спортзалів, крім закладів, які можуть забезпечити не більше 1 людини на 10 м;
- заборонена робота санаторіїв і таборів;
- у громадському транспорті може бути заповнено 50% сидячих місць.
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