Новый Год киевлянам и остальным жителям Украины придется встречать в масках

Глава управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что, возможно, столица будет оставаться в "оранжевой зоне" карантина до марта 2021 года, а, это значит, что новогодние и рождественские праздники придется отмечать с определенными ограничениями, передает РБК-Украина.

По словам Рубана, в начале октября ожидается рост заболеваемости китайским вирусом, связанный с тем, что студенты вернулись к учебе.

"Киев будет находиться в оранжевой зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", - уточнил Рубан.

Напомним, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 21 сентября в Украине обновили зонирование, которое продлится две недели.

Ивано-Франковск, Тернополь, Коломыя, Калуш и Черновцы вышли из "красной" зоны, Киев остался в "оранжевой". В этой зоне будут действовать следующие ограничения:

- проведение массовых мероприятий с участием до 220 людей с учетом 1 человек на 10 м;

- запрещена работа заведений размещения, кроме гостиниц;

- в профессиональных и учреждениях высшего образования разрешено обучение группами до 20 человек;

- временное ограничение на проведение плановых госпитализаций. Исключение — медпомощь беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаи, когда есть риск для жизни пациента;

- запрещена деятельность спортзалов, кроме заведений, которые могут обеспечить не более 1 человека на 10 м;

- запрещена работа санаториев и лагерей;

- в общественном транспорте может быть заполнено 50% сидячих мест.

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