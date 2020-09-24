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Долар крупно спіткнеться, НБУ різко оновив курс валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 24 вересня відкотиться максимально, гривня розлютиться і завдасть підступного удару.

Так, стодоларова купюра втратить зі старту 1,85 гривні. До середини минулого дня валюту вдалося опустити на 2,44 грн, але під кінець дня їй вдалося трохи відігратися.

Євро також чекає удар. Гривня "відкусить" неймовірні 15,42 позиції.

Курс валют в Україні 24 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2818,74 грн;

100 євро-3296,09 грн.

Тарифи доб'ють українців, Кабмін приголомшив новими цифрами: "майже в два рази…"

Українські чиновники вирішили попередити громадян, що починаючи з наступного місяця, тарифи знову поповзуть вгору.

Так, згідно з Меморандумом України і МВФ, нові тарифи вже повинні були бути передані місцевій владі на узгодження.

"Вже з першого жовтня має піднятися і ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення. Вона була незмінною з 2017 року. Практично в два рази-з 0,9 грн до 1,68 грн. Такі плани були оприлюднені ще в презентації Меморандуму про скорочення "зеленого " тарифу",-йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства енергетики.

Зеленський на Генасамблеї ООН назвав три кроки, щоб закінчити війну на Донбасі

У середу, 23 вересня, президент Володимир Зеленський мав відеовиступ в рамках Тижня засідань високого рівня 75-ї Генасамблеї ООН.

Він підкреслив, що є главою держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка сьомий рік стримує військову агресію РФ на Донбасі.

"Які почуття були б у засновників ООН, якби вони дізналися, що через 75 років в центрі Європи буде йти війна?"- поставив запитання Зеленський.

Президент нагадав, що в окупованому Криму грубо порушують права людини, переслідують українців і кримських татар. Посилюється мілітаризація півострова і сусідніх акваторій, що порушує баланс у сфері безпеки Чорноморського регіону.

"Змінили б вони щось в статуті і механізмах ООН, якби знали, що через 75 років, внаслідок війни на Донбасі буде 14 тисяч загиблих і майже півтора мільйона людей втратять свої будинки?"- продовжив виступ глава держави.

Він додав, що за останній рік Україна довела, що дійсно хоче миру.

"Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн" нормандського формату", досягли істотного прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб.А з 27 липня почався режим всеосяжного припинення вогню, який, незважаючи на спроби його зірвати, все ж дає надію на досягнення стабільної тиші", – говорить Зеленський.

За його словами, "режим тиші" на Донбасі вкрай необхідний для продовження руху на шляху до миру. Наступними кроками на цьому шляху мають стати: виведення незаконних збройних формувань та озброєнь з окупованих територій; повернення контролю над державним кордоном; відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Також Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу і підтримку України і висловив надію на подальшу єдність міжнародного співтовариства в питанні деокупації Крим і Донбасу.

Після таємної інавгурації Лукашенка посилилися протести

У Мінську 23 вересня пройшла таємна інавгурація Олександра Лукашенка.

Публічно ця церемонія не анонсувалася, тому стала повною несподіванкою, як для жителів країни, так і для журналістів. Церемонія відбулася в Палаці Незалежності, згідно з повідомленнями офіційних агентств Білорусі, на неї було "запрошено кілька сотень людей". Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою, підписав акт про складання присяги, після чого отримав посвідчення президента.

Як наслідок протести на вулицях країни спалахнули з новою силою.

Here is another video from @onlinerby in a better quality. Unfortunately the driver didn't manage to escape, he's been arrested and immediately taken to hospital due to multiple injuries. pic.twitter.com/d94GdTA4Jw — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2020

У Мінську силовики затримали десятки людей, проти протестувальників застосували водомети і сльозогінний газ. Свідки повідомляли про вибухи і постріли.

The situation in Minsk is very chaotic. People are protesting all over the city. Multiple streets are blocked. Police respond with water cannons and tear gas. pic.twitter.com/UoixQTmjQZ — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2020

Belarusian woman against Lukashenko's water cannon in Minsk. pic.twitter.com/5nanmH2kZk — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2020

По всій столиці протестувальники перекривали рух і скандували «вірим, можам, переможам, Лукашенку — в автозаг». За словами очевидців, в різних частинах міста чутні постріли і вибухи.

Однак у прес-службі ГУ МВС Білорусі назвали ситуацію в Мінську контрольованою і спростували інформацію про використання водометів, газу і гранат.

Situation in Minsk tonight in one video: pic.twitter.com/wqaA3TyUI6 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 23, 2020

Нагадаємо, Зеленський повідав Олександру Лукашенку, що його чекає в найближчому майбутньому.

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