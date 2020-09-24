Доллар крупно споткнется, НБУ резко обновил курс валют: что будет с гривной
Курс валют в Украине 24 сентября откатится максимально, гривна взбесится и нанесет коварный удар.
Так, стодолларовая купюра потеряет со старта 1,85 гривны. К средине прошлого дня валюту удалось опустить на 2,44 грн, но под конец дня ей удалось немного отыграться.
Евро также ждет удар. Гривна «откусит» невероятные 15,42 позиции.
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Курс валют в Украине 24 сентября будет выглядеть следующим образом:
100 долларов – 2818,74 грн;
100 евро – 3296,09 грн.
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Украинские чиновники решили предупредить граждан, что начиная со следующего месяца, тарифы вновь поползут вверх.
Так, согласно меморандума Украины и МВФ, новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.
«Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года. Практически в два раза – с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики.
Зеленский на Генассамблее ООН назвал три шага, чтобы закончить войну на Донбассе
В среду, 23 сентября, президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в рамках Недели заседаний высокого уровня 75-й Генассамблеи ООН.
Он подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое седьмой год сдерживает военную агрессию РФ на Донбассе.
"Какие чувства были бы у основателей ООН, если бы они узнали, что спустя 75 лет в центре Европы будет идти война?" – задал вопрос Зеленский.
Президент напомнил, что в оккупированном Крыму грубо нарушают права человека, преследуют украинцев и крымских татар. Усиливается милитаризация полуострова и соседних акваторий, что нарушает баланс в сфере безопасности Черноморского региона.
"Изменили бы они что-то в уставе и механизмах ООН, если бы знали, что спустя 75 лет, в вследствие войны на Донбассе будет 14 тысяч погибших и почти полтора миллиона человек потеряют свои дома?" – продолжил выступление глава государства.
Он добавил, что за последний год Украина доказала, что действительно хочет мира.
"Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран "нормандского формата", достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной тишины", – говорит Зеленский.
По его словам, "режим тишины" на Донбассе крайне необходим для продолжения движения на пути к миру. Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий; возвращение контроля над государственной границей; восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.
Также Зеленский поблагодарил международных партнеров за помощь и поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее единство международного сообщества в вопросе деоккупации Крым и Донбасса.
После тайной инаугурации Лукашенко усилились протесты
В Минске 23 сентября прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко.
Публично эта церемония не анонсировалась, поэтому стала полной неожиданностью, как для жителей страны, так и для журналистов. Церемония состоялась во Дворце Независимости, согласно сообщениям официальных агентств Беларуси, на нее было "приглашено несколько сотен человек". Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, подписал акт о принесении присяги, после чего получил удостоверение президента.
Как следствие протесты на улицах страны вспыхнули с новой силой.
В Минске силовики задержали десятки человек, против протестующих применили водометы и слезоточивый газ. Свидетели сообщали о взрывах и выстрелах.
По всей столице протестующие перекрывали движение и скандировали «Верым, можам, переможам, Лукашенко — в автозаг». По словам очевидцев, в разных частях города слышны выстрелы и взрывы.
Однако в пресс-службе ГУ МВД Беларуси назвали ситуацию в Минске контролируемой и опровергли информацию об использовании водометов, газа и гранат.
Напомним, Зеленский поведал Александру Лукашенко, что его ждет в ближайшем будущем.
Как сообщала Politeka, Лукашенко пошел на сделку с Путиным.
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