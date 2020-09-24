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Доллар крупно споткнется, НБУ резко обновил курс валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 24 сентября откатится максимально, гривна взбесится и нанесет коварный удар.

Так, стодолларовая купюра потеряет со старта 1,85 гривны. К средине прошлого дня валюту удалось опустить на 2,44 грн, но под конец дня ей удалось немного отыграться.

Евро также ждет удар. Гривна «откусит» невероятные 15,42 позиции.

Курс валют в Украине 24 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2818,74 грн;

100 евро – 3296,09 грн.

Тарифы добьют украинцев, Кабмин огорошил новыми цифрами: «Почти в два раза…»

Украинские чиновники решили предупредить граждан, что начиная со следующего месяца, тарифы вновь поползут вверх.

Так, согласно меморандума Украины и МВФ, новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.

«Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года. Практически в два раза – с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики.

Зеленский на Генассамблее ООН назвал три шага, чтобы закончить войну на Донбассе

В среду, 23 сентября, президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в рамках Недели заседаний высокого уровня 75-й Генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое седьмой год сдерживает военную агрессию РФ на Донбассе.

"Какие чувства были бы у основателей ООН, если бы они узнали, что спустя 75 лет в центре Европы будет идти война?" – задал вопрос Зеленский.

Президент напомнил, что в оккупированном Крыму грубо нарушают права человека, преследуют украинцев и крымских татар. Усиливается милитаризация полуострова и соседних акваторий, что нарушает баланс в сфере безопасности Черноморского региона.

"Изменили бы они что-то в уставе и механизмах ООН, если бы знали, что спустя 75 лет, в вследствие войны на Донбассе будет 14 тысяч погибших и почти полтора миллиона человек потеряют свои дома?" – продолжил выступление глава государства.

Он добавил, что за последний год Украина доказала, что действительно хочет мира.

"Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран "нормандского формата", достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной тишины", – говорит Зеленский.

По его словам, "режим тишины" на Донбассе крайне необходим для продолжения движения на пути к миру. Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий; возвращение контроля над государственной границей; восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Также Зеленский поблагодарил международных партнеров за помощь и поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее единство международного сообщества в вопросе деоккупации Крым и Донбасса.

После тайной инаугурации Лукашенко усилились протесты

В Минске 23 сентября прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко.

Публично эта церемония не анонсировалась, поэтому стала полной неожиданностью, как для жителей страны, так и для журналистов. Церемония состоялась во Дворце Независимости, согласно сообщениям официальных агентств Беларуси, на нее было "приглашено несколько сотен человек". Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, подписал акт о принесении присяги, после чего получил удостоверение президента.

Как следствие протесты на улицах страны вспыхнули с новой силой.

Here is another video from @onlinerby in a better quality. Unfortunately the driver didn't manage to escape, he's been arrested and immediately taken to hospital due to multiple injuries. pic.twitter.com/d94GdTA4Jw — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2020

В Минске силовики задержали десятки человек, против протестующих применили водометы и слезоточивый газ. Свидетели сообщали о взрывах и выстрелах.

The situation in Minsk is very chaotic. People are protesting all over the city. Multiple streets are blocked. Police respond with water cannons and tear gas. pic.twitter.com/UoixQTmjQZ — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2020

Belarusian woman against Lukashenko's water cannon in Minsk. pic.twitter.com/5nanmH2kZk — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2020

По всей столице протестующие перекрывали движение и скандировали «Верым, можам, переможам, Лукашенко — в автозаг». По словам очевидцев, в разных частях города слышны выстрелы и взрывы.

Однако в пресс-службе ГУ МВД Беларуси назвали ситуацию в Минске контролируемой и опровергли информацию об использовании водометов, газа и гранат.

Situation in Minsk tonight in one video: pic.twitter.com/wqaA3TyUI6 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 23, 2020

Напомним, Зеленский поведал Александру Лукашенко, что его ждет в ближайшем будущем.

Как сообщала Politeka, Лукашенко пошел на сделку с Путиным.

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