Знаменита бразильська модель Сьюзі Кортез показала, як роздягається на камеру

Володарка титулу "найкрасивіші сідниці в світі" поділилася новим спекотним відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Красуня продовжує свій протест проти президента футбольного клубу "Барселона", затятою фанаткою якого вона є. Причому висловлює своє невдоволення модель вельми небанальним способом.

На нових кадрах Сьюзі сама вийшла на футбольне поле в спокусливих стрінгах, короткому топі, бутсах і гетрах. Красуня показала, як вміє поводитися з м'ячем, а потім вирішила влаштувати шоу гарячіше.

Так, Кортез зняла свій топік, продемонструвавши, що під ним на ній замість ліфчика тільки дві кокетливих прикраси, які прикривають найпотаємніше. Весь цей час модель ритмічно рухає стегнами в такт запальній музиці.

Шанувальники красуні не змогли пройти повз таких гарячих кадрів і тут же почали засипати Сьюзі компліментами.

Відзначимо, що Кортез раніше показала себе в незвичайному образі.

На фото Сьюзі здалася в чорних мереживних стрінгах і чорній накидці. Кортес волосся залишила розпущеним, а сама спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальний "горішок". Зірка лежала на білих простирадлах ліжка, а в руках тримала гроші. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери і прямо заманювала до себе.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків під знімком.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць у відвертому боді потрясла засмаглими "булочками": "красива кішечка".

Як повідомляла Politeka, володарка найкрасивіших сідниць влаштувала стриптиз на футбольному полі, засвітивши солодкі місця.

Також Politeka писала, що володарка найкрасивіших сідниць заманила в ліжко, залишившись в стрінгах.