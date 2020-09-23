Знаменитая бразильская модель Сьюзи Кортез показала, как раздевается на камеру

Обладательница титула «Самые красивые ягодицы в мире» поделилась новым жарким видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Красотка продолжает свой протест против президента футбольного клуба «Барселона», ярой фанаткой которого она является. Причем выражает свое недовольство модель весьма небанальным способом.

На новых кадрах Сьюзи сама вышла на футбольное поле в соблазнительных стрингах, коротком топе, бутсах и гетрах. Красотка показала, как умеет обращаться с мячом, а затем решила устроить шоу погорячее.

Так, Кортез сняла свой топик, продемонстрировав, что под ним на ней вместо лифчика только два кокетливых украшения, которые прикрывают самое сокровенное. Все это время модель ритмично двигает бедрами в такт зажигательной музыке.

Поклонники красотки не смогли пройти мимо таких горячих кадров и тут же принялись засыпать Сьюзи комплиментами.

Отметим, что Кортез ранее показала себя в необычном образе.

На фото Сьюзи показалась в черных кружевных стрингах и черной накидке. Кортес волосы оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальный "орешек". Звезда лежала на белых простынях кровати, а в руках держала деньги. Красотка смотрела прямо в объектив камеры и прямо завлекала к себе.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков под снимком.

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