Стало известно, что будет с субсидиями и льготами на коммунальные услуги в 2021 году

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

Несмотря на то, что в проекте госбюджета на 2021 год было уменьшено финансирование субсидий для ЖКХ на 7% (с 39,3 млрд до 36,6 млрд), льгот хватит на всех.

"Сумма субсидий - она действительно немного меньше. Но, с учетом того, что в этом году цена газа будет наиболее дешевой за последние 5 лет, с учетом того, что поднялась и поднимется минимальная заработная плата, мы заботимся о росте дохода людей. Учитывая эти показатели, мы уверены и очень внимательно посчитали: субсидий хватит, и там сумма заложена с запасом, в этом бюджете. Будьте спокойны, субсидии будут выплачиваться всем, кто будет в этом нуждаться, денег достаточно", - успокоил Шмыгаль украинцев в эфире политического ток-шоу.

Он также объяснил, что суммы субсидий для ЖКХ должны снижаться на фоне роста общих доходов украинцев.

Подытоживая, Денис Шмыгаль в эфире телеканала заявил, что при необходимости Верховная Рада может увеличить финансирование субсидий для льготников на 2021 год.

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Уже зимой 2020 года тарифы на газ для простых потребителей могут взлететь в цене в два раза.

Вместо 3 грн/кубометр, как предупреждает Юрий Корольчук, украинцам придется заплатить шесть гривен. Однако, итоговый тариф для бытовых потребителей может взлететь до 8 грн/кубометр, из-за чего за отопление жилого дома в 100 квадратов придется отдать до пяти тысяч гривен в месяц.

Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

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Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.