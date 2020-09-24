Зовсім на себе не схожа

Українська зірка Тіна Кароль вразила відвертими танцями і неймовірно короткою стрижкою

Як передає Politeka.net, на одному з фан-акаунтів зірки опублікували нарізку з найяскравіших виступів за всю кар'єру артистки. Кадри наклали на сучасну музику, що додало особливої пікантності танцям Тіни.

Варто відзначити, що творці ролика використовували уривки виступів на самому світанку кар'єри Тіни, коли у неї ще була коротка стрижка. Також у відео були додані кадри з різних виступів зірки на сцені і в кліпах.

"Агресивно чекаю, коли Тіна почне знімати подібний ТікТок. Ну а поки, задовольняємося цим", - підписав відео автор каналу, який і створив добірку з найяскравіших виступів зірки.

Варто відзначити, що за день ролик зібрав майже 20 тисяч переглядів і увійшов в розряд популярних. У коментарях до посту залишили масу захоплених відгуків.

"Не плюсую, а множу", «чудово», «спасибі, що у нас є фантазія», «Вооу. Агонь. Пожежа», «Кайф», "Тіна повинна це побачити", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль розбурхала шанувальників яскравим вбранням під час прем'єри пісні на шоу «Танці з зірками». Тіна була одягнена в картату сукню з відкритими плечима і лінією декольте. Образ красуня доповнила довгими рукавичками.

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