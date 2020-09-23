Популярний український співак MELOVIN, який багатьом українцям запам'ятався як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, показав кадри пожежі у своєму будинку

23 вересня в будинку Костянтина Бочарова, який виступає на сцені під псевдонімом MELOVIN, сталася пожежа. Всіх жителів евакуювали і попросили зберігати спокій. Сам же співак показав моторошні кадри з місця події, пише Politeka.net.

Так, в сторіс на своїй сторінці в Intagram артист розмістив фото і відео загоряння, яке сталося на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку.

Також MELOVIN поділився з шанувальниками сумним селфі, підписавши його "Такий собі ранок".

На одному з опублікованих фото видно, що пожежа розгорілася ще затемна. На місце одразу ж прибули рятувальники.

Раніше повідомлялося, що MELOVIN запустив флешмоб The world needs peace ("Світу потрібен мир"), який підтримали тисячі людей в 25 країнах світу.

"З кожним роком нас все більше і більше накачують отрутою! А ми цьому тільки раді, голосно аплодуємо і захоплюємося! Виходить, що ми такі ж злочинці і співучасники всього цього хаосу, який кожен може побачити навколо! Ми самі допомагаємо створювати цей хаос і самі поглинаємо його під різними приводами!", - пояснив свою позицію співак.

Нагадавши, улюбленець Андрія Данилка несподівано поділився кадрами з весілля: "Красиво, до мурашок".

Як повідомляла Politeka, фаворит Данилка MELOVIN розповів про свої взаємні почуття: "у нас любов".

Також Politeka писала, що фаворит Данилка блиснув оголеним тілом в басейні, пристрасні кадри.