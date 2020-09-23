У Міністерстві фінансів України виступили з ініціативою дозволити податківцям списувати борги підприємців без рішення суду

Вже підготовлено відповідний законопроект № 4101, який подали на розгляд до Ради, пише budport.com.ua.

Запропоновані зміни стосуватимуться всіх платників податків, які самостійно задекларували грошове зобов'язання з податків і зборів у своїй податковій декларації або уточнюючому розрахунку без розподілу платників за розміром заборгованості.

Адвокати розшифрували можливе нововведення: "Мова йде саме про дозвіл стягувати тільки самостійно задеклароване податкове зобов'язання (у разі його несплати у встановлені терміни) і тільки за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника".

З іншого боку, конкретизації поки немає, але вона повинна обов'язково з'явитися, кажуть юристи, інакше це буде абсолютно безпрецедентна норма, яка порушує принципи податкового права.

Зараз відомі випадки, коли, наприклад, платники навмисне не платять задекларований податок і усвідомлено йдуть на те, щоб їм нарахували 10% штрафу, оскільки оборотні кошти їм були потрібні тут і зараз.

Але це скоріше поодинокі випадки, кажуть юристи, в основному така ініціатива, звичайно, повинна розвантажити податкову систему, скоротити роботу, але і збільшити судові оскарження в подальшому, оскільки поки що немає чітких часових рамок, немає визначення процедури і т. п.

Законопроект обіцяє багато суперечок, а, отже, не одну правку. Виходячи з цього, ще невідомо, в якій саме редакції будуть прийняті зміни.

Раніше ми повідомляли, в 2021 році, згідно з новим бюджетом, кожен з українців буде змушений віддати по 16 тисяч гривень своїх податків на обслуговування і погашення боргів, близько 5,4 тисяч на дефіцит Пенсійного фонду і більше 7 тисяч – на оборону і безпеку.

Всі державні програми, субсидії, пенсії – все це оплачується із загальної скарбниці країни, яка поповнюється нашими податками. І чим більше українців приховують свої доходи, тим більше доводиться платити іншим.

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