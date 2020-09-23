Укрзализныця решила изменить правила работы в красной зоне карантина
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба компании.
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Так, компания решила возобновить с 22 сентября продажу пассажирских билетов на некоторые проезда, которые проходят через населенные пункты в красной зоне карантина.
Речь идет о станциях Нежин и Носовка, которые по решению Кабинета министров и Госкомиссии были отнесены к красной зоне.
В пресс-службе Укрзализныци заявили, что продажа билетов будет открыта на следующие поезда:
- №45/46 Ужгород – Лисичанск;
- №774/773 Киев – Шостка;
- №779/780 Сумы – Киев, Винница;
- №786/785 Киев – Шостка.
В компании также подчеркнули, что решение о возобновлении продажи билетов и посадки пассажиров на указанных станциях связано с решением Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 21 сентября.
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По решению Госкомиссии, в красную зону не попал ни один областной центр. В то же время поменялись условия, при которых населенные пункты включают в "красную" или "оранжевую" зоны.
Теперь в красную зону попадут населенные пункты при условии, если 75% коек в медучреждениях загружены в течение пяти суток и будет выявлено превышение среднего уровня заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.
Госкомиссия на последнем заседании также решила, что в красной зоне будут следующие населенные пункты: Нежин, Чоп, Славута, Канев, а также некоторые районы Львовской, Хмельницкой, Черновецкой, Тернопольской и Черниговской областей.
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