Укрзализныця решила изменить правила работы в красной зоне карантина

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба компании.

Так, компания решила возобновить с 22 сентября продажу пассажирских билетов на некоторые проезда, которые проходят через населенные пункты в красной зоне карантина.

Речь идет о станциях Нежин и Носовка, которые по решению Кабинета министров и Госкомиссии были отнесены к красной зоне.

В пресс-службе Укрзализныци заявили, что продажа билетов будет открыта на следующие поезда:

№45/46 Ужгород – Лисичанск;

№774/773 Киев – Шостка;

№779/780 Сумы – Киев, Винница;

№786/785 Киев – Шостка.

В компании также подчеркнули, что решение о возобновлении продажи билетов и посадки пассажиров на указанных станциях связано с решением Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 21 сентября.

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По решению Госкомиссии, в красную зону не попал ни один областной центр. В то же время поменялись условия, при которых населенные пункты включают в "красную" или "оранжевую" зоны.

Теперь в красную зону попадут населенные пункты при условии, если 75% коек в медучреждениях загружены в течение пяти суток и будет выявлено превышение среднего уровня заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.

Госкомиссия на последнем заседании также решила, что в красной зоне будут следующие населенные пункты: Нежин, Чоп, Славута, Канев, а также некоторые районы Львовской, Хмельницкой, Черновецкой, Тернопольской и Черниговской областей.

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