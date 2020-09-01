Не успел учебный год начаться, как в правительстве раздумывают над внеплановым отдыхом для детей
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, школьников могут ждать дополнительные каникулы, связанные с проведением местных выборов в условиях пандемии.
Как известно, избирательные комиссии в большинстве своем будут находиться в школах. На данный момент Минздрав совместно с ЦИК разрабатывают механизм, проведения голосования максимально комфортно и безопасно, учитывая карантинные ограничения. Выборы назначены на 25 октября 2020, а, следовательно, дети не будут учиться приблизительно в этих числах.
"Если вы спрашиваете про школы, то мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседания комиссий и подсчёт голосов, дети не учились", - заявил Степанов.
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Ранее мы сообщали, и.о. министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что будет со школьными каникулами. По его словам, решение о переносе таковых в школах будут принимать самостоятельно, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом регионе.
Шкарлет уточнил, что в областях "зеленой", "желтой", "оранжевой" зон в школы можно ходить в обычном режиме. А вот в "красной" - посещать занятия запрещено, обучение проводиться только в дистанционном режиме.
Напомним, накануне нового учебного года, по состоянию на 31 августа, "красная зона" карантинных городов пополнилась населенными пунктами в пяти областях.
В частности, в "красный список" попали Ивано-Франковск, Черновцы и населенные пункты в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.
В оранжевой зоне находятся областные центры: Луцк, Ужгород, Львов, Сумы, Тернополь, Харьков, а также ряд других населенных пунктов.
На этот раз в желтую зону попали Винница, Житомир, Одесса, Ровно, Хмельницкий и Чернигов. Украинская столица также находится в этом перечне.
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