Не успел учебный год начаться, как в правительстве раздумывают над внеплановым отдыхом для детей

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, школьников могут ждать дополнительные каникулы, связанные с проведением местных выборов в условиях пандемии.

Как известно, избирательные комиссии в большинстве своем будут находиться в школах. На данный момент Минздрав совместно с ЦИК разрабатывают механизм, проведения голосования максимально комфортно и безопасно, учитывая карантинные ограничения. Выборы назначены на 25 октября 2020, а, следовательно, дети не будут учиться приблизительно в этих числах.

"Если вы спрашиваете про школы, то мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседания комиссий и подсчёт голосов, дети не учились", - заявил Степанов.

Ранее мы сообщали, и.о. министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что будет со школьными каникулами. По его словам, решение о переносе таковых в школах будут принимать самостоятельно, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом регионе.

Шкарлет уточнил, что в областях "зеленой", "желтой", "оранжевой" зон в школы можно ходить в обычном режиме. А вот в "красной" - посещать занятия запрещено, обучение проводиться только в дистанционном режиме.

Напомним, накануне нового учебного года, по состоянию на 31 августа, "красная зона" карантинных городов пополнилась населенными пунктами в пяти областях.

В частности, в "красный список" попали Ивано-Франковск, Черновцы и населенные пункты в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В оранжевой зоне находятся областные центры: Луцк, Ужгород, Львов, Сумы, Тернополь, Харьков, а также ряд других населенных пунктов.

На этот раз в желтую зону попали Винница, Житомир, Одесса, Ровно, Хмельницкий и Чернигов. Украинская столица также находится в этом перечне.

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