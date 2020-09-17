В Украине резко возросло число заболевших китайским вирусом

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали важное заявление.

Так, за сутки 16 сентября «уханьский» вирус в Украине обнаружили у 3584 человек, зафиксировано 60 летальных случаев, 1589 пациентов выздоровели.

Такие данные обнародовало СНБО по состоянию на утро четверга, 17 сентября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 166 244 человек, из них 73 913 выздоровели, летальных исходов — 3400.

Тем временем в ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте организации.

Представители ВОЗ на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерены акцентировать внимание на трех темах:

- совместной подготовке к новой пандемии. Отмечается, что китайский вирус показ неготовность мира к подобным глобальным пандемия, несмотря на многочисленные предупреждения.

"Мы должны вместе готовиться к следующей пандемии", - говорится в пресс-релизе.

- поддержке инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с вирусом.

Так, ВОЗ обратится к мировым лидерам с призывом поддержать ACT-Accelerator - уникальное международное сотрудничество, направленное на ускорение разработки, производства и равноправного доступа к тестам, лечению и вакцинам от китайского вируса во всем мире, укрепляя системы здравоохранения.

- подтверждении государствами приверженности выполнению Целей устойчивого развития.

Согласно недавнему исследованию ВОЗ, 90% стран испытывают перебои в предоставлении основных медицинских услуг из-за пандемии. К наиболее часто нарушаемым областям относятся плановая иммунизация, диагностика и лечение неинфекционных заболеваний, планирование семьи и контрацепция, лечение психических расстройств, а также диагностика и лечение рака.

Подчеркивается, что акцент должен делаться на развитии сильной системы здравоохрания в каждой из стран.

Напомним, очаг вируса нашли в школе под Днепром: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, данные о смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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