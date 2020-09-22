Знаменита українська співачка Наталія Могилевська підкорила щасливим виглядом з квітами

Зірка поділилася новими атмосферними знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Могилевська позує з розкішним букетом квітів в пастельних тонах. Співачка "прикрила" кошиком з квітами груди і щасливо посміхається, позуючи в оточенні такої краси. При цьому зірка вирішила залишити в секреті, від кого отримала такий букет.

"А ви що віддаєте перевагу живі букети або вазони? Так шкода, що букети швидко в'януть. На відміну від кімнатних квітів в горщиках. Квіти, подаровані з любов'ю, пробуджують в жінці ніжну, раниму і наївну дівчину!)", - написала артистка у підписі до фото.

Її шанувальники тут же почали коментувати новий пост.

"Красива", "Наталя ви красуня! Ви живий квіточку, що дарує натхнення для інших! Будьте завжди такою життєрадісною!!", "Красуня, посміхайся завжди", "Наташка ти хороша", "я теж хочу вам побажати незабаром діток, будьте щаслива Наша дорога Наташа", "Наташа, вам дуже йде посмішка! Посміхайтеся завжди і будьте щасливі!", "Букети, а очі очманілі, закохані", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що популярна українська співачка Наталія Могилевська прийшла на світський захід у нічнушці з мільйонером.

Показ Могилевська відвідала з Київським бізнесменом Олегом Рижовим. Це був не перший їхній спільний вихід у світ. Хочуть розмови, що красень не просто друг Наталії, але співачка всі чутки заперечує.

Нагадаємо, Могилевська на тлі чуток про роман з мільйонером поділилася постільним фото.

Як повідомляла Politeka, задоволена Могилевська в сукні з вирізом посвітила найцікавішим.

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