Українцям можуть скасувати виписані за порушення ПДР штрафи через недотримання поліцейськими процедури накладення штрафу

Про те, як українці можуть оскаржити свої штрафи, повідомляє ресурс "Дорожній адвокат".

Так, нещодавно українець вирішив оскаржити в суді отриманий штраф за перевищення швидкості. Як доказ порушення ПДР інспектор, який виписав штраф, надав фотографію та відеозаписи з пристрою вимірювання швидкості Trucam.

Суд підтвердив, що на доданих кадрах дійсно зафіксовано порушення, так як автомобіль рухався зі швидкістю 73 км/год при обмеженні максимальної швидкості 50 км/год, проте докази не були прийняті, так як інспектор не підписав фото і відео електронним цифровим підписом.

Це дозволило суду скасувати виписані поліцією штраф через відсутність допустимих доказів.

Таким чином, суддя нагадав українським інспекторам про те, що наявність фактичних доказів порушення не звільняє їх від обов'язку дотримуватися процедури накладення штрафу.

Раніше ми писали про те, що Верховна Рада вирішила збільшити штрафи для українців. У новому законопроекті йдеться про посилення відповідальності за порушення правил габаритно-вагового контролю.

Депутати хочуть, щоб водіїв фур штрафували за будь-яке перевищення габаритно-вагових норм, на сьогоднішній день зараховується лише перевага від 5% і вище.

Нові санкції передбачають штраф вантажовідправників за направильні дані в накладних у розмірі 31000 грн. Для власників транспортних засобів штраф буде нараховуватися відсотком перевищення ваги вантажу від норми.

Нагадавши, українцям оновлять незамінні документи, що зміниться: "згода на посмертну...".

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