В Украине решили ввести новые водительские удостоверения и технические паспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, в среду, 16 сентября, на заседании правительства было принято соответствующее постановление, согласно которому, в этих документах появится отметка о группе крови (резус-факторе), а также о согласии на посмертное донорство, и о соответствии автомобиля экологическим нормам.

Отмечается, что выданные до вступления в силу нового постановления национальное и международное удостоверение водителя, а также свидетельство о регистрации транспортного средства менять не придется: они будут действовать в течение срока, на который выданы.

Также в Кабмине показали, как будут выглядеть новые документы.

Politeka писала, что "купить" права в автошколе теперь не получится, а экзамен придется сдавать до победного конца. Все потому, что с 17 июля в Украине вступили в силу новые правила сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения.

Так, теперь сдача теоретического и практического экзаменов слушателями автошколы фиксируется на камеру. По словам юриста Вадима Володарского, это нововведение исключит коррупционную составляющую при выдаче прав.

Верховная Рада проголосовала за законопроект, в соответствии с которым вырастут штрафы для украинцев. Речь идет о законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение правил габаритно-весового контроля. Теперь водителей фур будут штрафовать за любое превышение габаритно-весовых норм, в то время как раньше засчитывался только перевес от 5% и выше.

Кроме того, законопроект предусматривает штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан за отказ от габаритно-весового контроля, а также за нарушения при заполнении накладной и других документов на груз.

Напомним, харьковчанам усложнят получение водительских прав.

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