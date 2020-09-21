Погода в Україні у вівторок, 22 вересня, обіцяє бути сухою і сонячною завдяки антициклону

З прогнозом ознайомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що вітер буде переважно південних напрямків, а на сході - Північно-Західним.

Також вночі та вранці очікуються тумани, які погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів.

"Не забувайте вмикати фари і тримати дистанцію», - попередила синоптик автомобілістів.

Температура повітря очікується комфортною, протягом дня + 22 + 27 градусів.

А протягом тижня досягне + 25 +29 градусів, а на півдні і до + 30 градусів.

Опади прийдуть в Україну в неділю. Першим по удар потрапить Захід України, в понеділок до опадів приєднається південь, а вже в середу, 30 Вересня, дощі пройдуть на значній частині території країни.

Погода в Києві 22 вересня прогнозується сонячною і теплою з денною температурою повітря до +25 градусів.

Нагадаємо, синоптики розповідали, що бабине літо в 2020 році, можливо, варто очікувати в кінці вересня, а то і в жовтні. Після періоду серйозного похолодання ще обов'язково повернеться тепло.

В цілому за довгостроковим прогнозом синоптиків, осінь 2020 року очікується прохолодною через ранні і часті похолодання до заморозків, і з недобором опадів 30-50%.

Нагадаємо, дощі проженуть бабине літо: з'ясувалося, скільки ще днів українцям насолоджуватися теплом.

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