Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приміряла напівпрозорий бікіні

Демі підкорює соціальні мережі завдяки пишним формам і своїй любові до фотосесій в провокаційних бікіні. Дівчина не боїться показати зайве, тому сміливо одягає ледь помітну білизну або купальники.

В її профілі в соціальній мережі Instagram досить багато фото, зроблених на природі або ж на узбережжі. Так як Демі подобається балувати себе, дівчина також часто відвідує курортні зони і милується собою біля басейну.

На одному з таких фото дівчина показала переваги в» невидимому " купальнику. Справа в тому, що вона одягла бікіні з силіконовими лямками і досить крихітною тканиною. Нижня частина її купальника була настільки незначною, що її було майже не помітити за пишними стегнами моделі.

"Будьте ближче до тих, хто любить сонячне світло», - написала Роуз.

Ось що відповідають фанати:

"Це просто дівчинка мрії для всіх!!!", "Ти продовжуєш підкорювати своїми бікіні", "Деліція Незрівнянна", "все красиво", " вони стають все більше і більше👏 😢 😍 😮",» допоможіть, це просто Фатальна спокуса",» чому фотографія така зерниста?", "ти сонце», « мені це подобається","😋.. Me encantan con esos bikinis pequeñitos ... Tan rica la pepa ... 🍆 💦 💦 ", "Господи, скільки тут коментарів, просто захоплення🙌 🔥», «ідеальна краса😍», «спокушання завжди 😘».

Раніше ми також писали, що Демі володіє дуже пишними формами, які не має наміру приховувати. Після того, як в підлітковому віці Демі позбулася всяких комплексів, пов'язаних із зайвою вагою, вона помітно змінилася. Тепер модель завжди і скрізь акцентує увагу на її фігурі, продовжує рекламувати модну білизну і розбурхувати видом на кращих фото в Instagram.

Кожен знімок Демі викладає на своїй сторінці, щоб отримати кілька сотень відгуків. Фанати люблять обговорювати образи Роуз, адже вона, як запевняє дівчина, не робила пластики. Саме тому Роуз порівнюють з сестрами Кардашьян, а також часто жартують про те, що Демі виглядає міні-копією Кайлі, яка раніше зустрічалася з тим же хлопцем, що і сама Роуз.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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