Американська фітнес-модель Ана Чері підкорила пресом під час відпочинку на сонячному фото

Ана кожен день показує, як займається вдома, готує корисні солодощі і проводить час на пляжі в самих різних бікіні. Оскільки модель володіє власним брендом модного одягу для спорту і пляжу, вона не одягає один і той же образ двічі.

На представленому кадрі в Instagram моделі також вдалося підкорити виглядом-дівчина знову одягла один з популярних яскравих бікіні жовтого відтінку і підкреслила тим самим свій «сталевий» прес.

Під час відпочинку біля басейну, дівчина яскраво посміхалася і з задоволенням позувала перед об'єктивом. Під знімком же Ана заговорила про внутрішню енергії і гармонії, а також про тренування для отримання ідеального тіла:

"Виберіть доброту, яка потрібна нашому світу 💙 якщо ти застряг всередині, як я, я хочу, щоб ти тренувався зі мною! Налаштуйтеся на мою тренування, подивіться мої відео з заняттями для всього тіла, якщо ви хочете збільшити інтенсивність, ви можете додати гантелі💪 🏼 🙌 🏼».

Ось як реагують фанати:

"Ви такі спокусливі", "Bella, bella, bella", "Милий малюк, просто чарівниця", "спасибі за мотивацію" «" ти просто милашка" «» моя дорога, я люблю твоє красиве тіло«,» Боже цей костюм«,» найкрасивіша дівчина«,» Просто ідеальна крихта🙌 🙌«, " ти приймаєш надбавку у вазі, мені це подобається !!!!", "Ти мені подобаєшся», "ідеальна Малятко веселиться".

Раніше ми також писали, що спортсменка володіє пишними формами і ефектною зовнішністю. Так як модель схильна до повноти, вона тримає себе «в узді» - правильно харчується, розповідає про рецепти солодощів без цукру і глютену, ділиться вправами для правильних тренувань на всі групи м'язів.

При цьому красуня також випустила власну колекцію спортивного одягу і почала все частіше показувати, як відпочиває вдома або на пляжі. Ані вдається завжди виглядати чудово. На доном з фото дівчина показала, як гралася у воді, насолоджувалася теплом і заодно прорекламувала трендовий купальник з принтом на ліфчику.

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