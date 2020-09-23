Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вразила бюстом на яхті

Продовжуючи набирати популярність, модель намагається якомога більше публікувати фото у відвертому вигляді. Дівчина підкреслює достоїнства сміливими позами під час зйомок, блищить в крихітній білизні з мережив або яскравих міні-бікіні. А також "скромно" заявляє, що вона набагато краще багатьох моделей.

І хоча в мережі публікують безліч кадрів з тим, як виглядає Квітко в реальному житті, дівчину це не хвилює і вона продовжує публікувати на своїй сторінці провокативні кадри і дивувати розмірами свого бюста і стегон.

На одному з таких фото Анастасія буквально показала, як ліф її купальника не витримав, в результаті чого вона посвітила грудьми. Вип'ятивши форми в яскраво-рожевому бікіні, модель отримала сотні коментарів у відповідь:

"Аж серце розбиває❤️❤️", "я люблю тебе, дівчинка«,» мені теж потрібен такий купальник«,» з такими грудьми ніщо не страшно«,» Hermosaaa«,» Waooo delcious🔥«,» вона знає толк в бікіні😍«,» досконалість«,» ти аж хрумтиш від прогину«," ви чудові. Мені це подобається», «жах їй все купальники Малі кошмар», «немає межі досконалості», "Дуже красива".

Раніше ми писали, що молода модель показує провокативні кадри в Instagram майже кожен день, щоб залучати якомога більше уваги до себе і продовжувати збільшувати кількість фанатів, яких вже більше 11, 6 мільйонів чоловік. Квітко позує на своїх фото в пляжних бікіні і мереживній білизні, рекламуючи їх і виставляючи «все потрібне» у вигідному світлі.

Також Настя часто поєднує приємне з корисним-відвідує пляжі і демонструє нові пляжні образи. На одному з таких знімків ефектна блондинка з пишними формами вразила глибоким вирізом в чорному монокіні.

Дівчині вдалося знову підкорити бюстом, який вона і не збиралася приховувати. Фанати обговорили знімок знаменитості досить бурхливо, вихваляючи незвичайну зовнішність Насті.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів