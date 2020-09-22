Українців попередили про можливе підвищення тарифів на комуналку через складну ситуацію на ринку

Таку думку озвучила експерт Тетяна Бойко, пише Слово і Діло.

За її словами, в нинішньому опалювальному сезоні тарифи не переглядатимуть, але в майбутньому їх краще підвищити через ситуацію на ринку послуг.

«У платіжках за газ є стабільна плата, вона була встановлена в липні цього року. Я вважаю, що її треба збільшувати, але поки немає про це розмов. Поки що тариф залишається без змін. У нас вже є ринок. Люди можуть вибирати собі постачальників. Ймовірно, що наступні місяці буде невелике підвищення. Це сезонне зростання", - попередила експерт з енергетичних питань.

Бойко не сумнівається, що наступним потрібно підвищувати тариф на електроенергію, який нібито не покриває навіть вартості товару.

"Далі, що хвилює людей - це плата за електроенергію. Її давно потрібно збільшувати, тому що потрібно розуміти, що тариф для населення не покриває навіть вартості доставки Товару, а за сам товар, значить, вже платять інші суб'єкти ринку. І це-неправильно. Але політичної волі на це немає, тому що це виборчий рік, і швидше за все тарифи для населення на електроенергію ще деякий час залишатимуться незмінними через вибори», - озвучила вона свій прогноз у спілкуванні з журналістами.

Бойко нагадала, що через зростання ціни на газ потрібно переглядати розцінки на опалення, оскільки через невідповідність тарифів втрачається інфраструктура тепломереж.

"Про тарифи на тепло - з об'єктивних причин, через те, що зростає ціна на газ, також вимагають збільшення. Нам давно необхідно проводити ремонт тепломереж, і це в тарифі не закладено, звичайно. Тому, у разі підвищення, це відіб'ється на тарифах на гарячу воду. Знову ж таки-політична воля...", - резюмувала експерт з енергетичних питань у коментарі журналістам.

Варто також відзначити, що поки уряд говорить про зниження тарифів в цьому році, експерти попереджують, що насправді все може статися зовсім навпаки.

Так, у Міністерстві розвитку громад і територій підрахували, що оптимальна ціна газу, яку слід закладати в тариф, становить 4,048 тис.грн.

Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

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Також Politeka писала, що нарахування субсидій по-новому, в Мінсоцполітики вже попередили.