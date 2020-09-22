Украинцев предупредили о возможном повышении тарифов на коммуналку из-за сложной ситуации на рынке

Такое мнение озвучила эксперт Татьяна Бойко, пишет Слово и Дело.

По ее словам, в нынешнем отопительном сезоне тарифы не будут пересматривать, но в будущем их лучше повысить из-за ситуации на рынке услуг.

«В платежках за газ есть стабильная плата, она была установлена ​​в июле этого года. Я считаю, что ее надо увеличивать, но пока нет об этом разговоров. Пока что тариф остается без изменений. У нас уже есть рынок. Люди могут выбирать себе поставщиков. Вероятно, что последующие месяцы будет небольшое повышение. Это сезонный рост», - предупредила эксперт по энергетическим вопросам.

Бойко не сомневается, что следующим нужно повышать тариф на электроэнергию, который якобы не покрывает даже стоимости товара.

«Далее, что волнует людей - это плата за электроэнергию. Ее давно нужно увеличивать, потому что нужно понимать, что тариф для населения не покрывает даже стоимости доставки товара, а за сам товар, значит, уже платят другие субъекты рынка. И это - неправильно. Но политической воли на это нет, потому что это избирательный год, и скорее всего тарифы для населения на электроэнергию еще некоторое время будут оставаться неизменными из-за выборов», - озвучила она свой прогноз в общении с журналистами.

Бойко напомнила, что из-за роста цены на газ нужно пересматривать расценки на отопление, поскольку из-за несоответствия тарифов теряется инфраструктура теплосетей.

"О тарифах на тепло - по объективным причинам, из-за того, что растет цена на газ, также требуют увеличения. Нам давно необходимо проводить ремонт теплосетей, и это в тарифе не заложено, конечно. Поэтому, в случае повышения, это отразится на тарифах на горячую воду. Опять же - политическая воля...", - резюмировала эксперт по энергетическим вопросам в комментарии журналистам.

Стоит также отметить, что пока правительство говорит о снижении тарифов в этом году, эксперты предупрреждают, что на самом деле все может произойти совсем наоборот.

Так, в Министерстве развития общин и территорий подсчитали, что оптимальная цена газа, которую следует закладывать в тариф, составляет 4,048 тыс. грн.

Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

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