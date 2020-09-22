Українців "порадували" рішенням про скасування карантинних обмежень по зарплатах

Про це пише Politeka.net.

Відповідне рішення було затверджено на засіданні уряду.

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Так, Кабінет Міністрів зняв карантинне обмеження зарплат в 47 000 гривень для членів правління і наглядових рад державних банків. 

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Йдеться про Ощадбанк, Приватбанк і Укрексімбанк.

"Зазначені зміни пов'язані з тим, що чинне сьогодні обмеження щомісячних виплат винагороди і заробітної плати для членів органів управління банків на період карантину створює для держбанків значний операційний і стратегічний ризик, пов'язаний з втратою оперативного управління і зниженого контролю за діяльністю банків, а також ризик невиконання банками стратегій і бізнес-планів», — пояснив рішення уряду глава МОЗ Максим Степанов.

Раніше ми розповідали, що через карантин і епідемію китайського вірусу Кабмін вирішив обмежити зарплати топ-чиновників до 47 тисяч на місяць.

Але вже наприкінці серпня Конституційний суд визнав незаконним рішення уряду про обмеження зарплат чиновників до 47 тисяч на період карантину.

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Варто відзначити, що в бюджеті на 2021 рік передбачено підвищення мінімалки на 30%: з 1 січня – до 6000 гривень і з 1 липня – до 6500 гривень.

Ставка першого тарифного розряду з 2021 року підвищиться до 2670 гривень і 2893 гривень відповідно. Для працівників найвищого 25 тарифного розряду (в цю категорію входять керівники) діє коефіцієнт 4,51. Якщо зараз їх оклад-близько 10 тисяч гривень, то з нового року буде трохи більше 12 тисяч, а з літа — понад 13 тисяч. Тобто, протягом одного року їх зарплата виросте на три тисячі.

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