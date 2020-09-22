Украинцев "порадовали" решением об отмене карантинных ограничений по зарплатам

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующее решение было утверждено на заседании правительства.

Так, Кабинет министров снял карантинное ограничение зарплат в 47 000 гривен для членов правления и набсоветов государственных банков.

Речь идет об Ощадбанке, Приватбанке и Укрэксимбанке.

«Указанные изменения связаны с тем, что действующее сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов», — объяснил решение правительства глава Минздрава Максим Степанов.

Ранее мы рассказывали, что из-за карантина и эпидемии китайского вируса Кабмин решил ограничить зарплаты топ-чиновников до 47 тысяч в месяц.

Но уже в конце августа Конституционный суд признал незаконным решение правительства об ограничении зарплат чиновников до 47 тысяч на период карантина.

Стоит отметить, что в бюджете на 2021 год предусмотрено повышение минималки на 30%: с 1 января – до 6000 гривен и с 1 июля – до 6500 гривен.

Ставка первого тарифного разряда с 2021 года повысится до 2670 гривен и 2893 гривен соответственно. Для работников самого высокого 25 тарифного разряда (в эту категорию входят руководители) действует коэффициент 4,51. Если сейчас их оклад — порядка 10 тысяч гривен, то с нового года будет чуть больше 12 тысяч, а с лета — свыше 13 тысяч. То есть, в течение одного года их зарплата выростет на три тысячи.

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