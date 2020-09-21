Американська фітнес-модель Ана Чері захопила шанувальників, показавшись в тісному спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

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На публікованому знімку Чері позує в тісному чорному топі і шортах, демонструючи розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Абсолютна казка», «виглядаєш неймовірно», «будь ласка, перестань виглядати так гаряче кожен раз»,»розкішні форми», «богиня», «ти крута, обожнюю тебе», «Солодка крихітка», - пишуть вони.

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Зірка активно займається спортом і вже жодного разу викладала записи своїх тренувань. Крім того, Ана займається випуском своєї лінії спортивного одягу, демонструючи моделі на собі.

Так, у своєму Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала спиною до камери. Зірка була в топіку сірого кольору з вирізом на спині.

Також модель натягнула на свою чудову п'яту точку сині лосини. Легінси обтягнули самі соковиті місця, що не могло привернути уваги.

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