Американская фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников, показавшись в тесном спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Понедельник…» - коротко говорится в сообщении.

На публикованном снимке Чери позирует в тесном черном топе и шортах, демонстрируя роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Абсолютная сказка», «выглядишь невероятно», «пожалуйста, перестань выглядеть так горячо каждый раз», «роскошные формы», «богиня», «ты крутая, обожаю тебя», «сладкая малышка», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Ана Чери показала аппетитные виды в лосинах.

Звезда активно занимается спортом и уже ни раз выкладывала записи своих тренировок. Кроме того, Ана занимается выпуском своей линии спортивной одежды, демонстрируя модели на себе.

Так, в своем Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала спиной к камере. Звезда была в топике серого цвета с вырезом на спине.

Также модель натянула на свою великолепную пятую точку синие лосины. Леггинсы обтянули самые сочные места, что не могло привлечь внимания.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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