Верховна Рада підтримала збільшення штрафів за ухилення від призову до армії

Як повідомляє Politeka.net, народні депутати прийняли відповідний законопроект у першому читанні - "за" проголосували 226 народних депутатів. Про підсумки засідання повідомляє офіційний сайт парламент.

Ініціатором законопроекту № 3553 став президент Володимир Зеленський. Документ пропонує реформувати органи місцевого військового управління (комісаріати) і створити на їх базі територіальні центри для комплектування і соцпідтримки.

Разом з тим штрафи за ухилення від мобілазації зростуть у кілька разів. Так за недотримання правил військового обліку українцям доведеться заплатити від 510 до 850 гривень, а не 85-199, як зараз. При повторному порушенні почнуть штрафувати на суму від 850 до 1700 гривень (раніше було 170-255). Перше порушення закону про мобілізацію загрожує штрафом у 1700 — 3400 гривень, повторне — від 3400 до 5100 гривень. Якщо ж повторно спробує уникнути служби посадова особа — з неї здеруть від 5100 до 8500 гривень.

Ловити порушників, згідно із законопроектом, будуть співробітники поліції. Після звернення військового комісара правоохоронці зобов'язуються доставити ухильників до територіального центру призову. У той же час, ухилення від призову в разі мобілізації стане кримінальним злочин для резервістів — громадянина можуть покарати позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

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