Верховная Рада поддержала увеличение штрафов за уклонение от призыва в армию

Как сообщает Politeka.net, народные депутаты приняли соответствующий законопроект в первом чтении - "за" проголосовали 226 народных депутатов. Об итогах заседания сообщает официальный сайт парламента.

Инициатором законопроекта №3553 стал президент Владимир Зеленский. Документ предлагает реформировать органы местного военного управления (комиссариаты) и создать на их базе территориальные центры для комплектования и соцподдержки.

Вместе с тем штрафы за уклонение от мобилазации вырастут в несколько раз. Так за несоблюдение правил воинского учета украинцам придется заплатить от 510 до 850 гривен, а не 85-199, как сейчас. При повторном нарушении начнут штрафовать на сумму от 850 до 1700 гривен (раньше было 170-255). Первое нарушение закона о мобилизации грозит штрафом в 1700 — 3400 гривен, повторное — от 3400 до 5100 гривен. Если же повторно попытается избежать службы должностное лицо — с него сдерут от 5100 до 8500 гривен.

Ловить нарушителей, согласно законопроекту, будут сотрудники полиции. После обращения военного комиссара правоохранители обязываются доставить уклонистов в территориальный центр призыва. В то же время, уклонение от призыва в случае мобилизации станет уголовным преступление для резервистов — гражданина могут наказать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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