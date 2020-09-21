МОЗ запланувало надбавки до зарплат медикам у 2021 році
Як повідомляє Politeka.net, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів подробиці під час брифінгу 21 вересня. За його словами, підвищення зарплат вже передбачили в бюджеті на наступний рік.
Так після нововведень лікарі зможуть отримувати від 22 до 25 тисяч гривень. При цьому молодшому персоналу покладається не менше 12 тисяч гривень, а середня зарплата медсестри - від 17 тисяч. Відзначається, що заробітна плата у медсестер і лікарів може відрізнятися в залежності від досвіду роботи, складності обов'язків, навантаження і покладеної відповідальності.
Крім того, МОЗ попросило в 2021 році виділити 296 млрд гривень на фінансування охорони здоров'я. У цю суму входять витрати на боротьбу з епідемією китайського вірусу, покупку вакцини і програму медичних гарантій. Тепер бюджет має ухвалити Верховна Рада.
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Раніше виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, як у 2021 році зростуть зарплати українських педагогів. За його словами, виплати вчителям зростуть приблизно на 30% за рахунок збільшення фонду оплати праці. При цьому залишаться доплати і надбавки. Тим часом, у вересні оклади вже підвищилися на 5,8% разом з рівнем мінімальної зарплати.
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