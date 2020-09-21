Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала себя в необычном, жарком образе, в награду

Маша в этот раз показалась в тапочках, джинсах и блузке, позируя на фоне уголка и стульев. Ефросинина начала расстегивать блузку, показывая, что она без белья. Красотка засветила немного свой бюст. После этого подошла к объективу и кадр сменился. Звезда уже была в шикарном блестящем платье с разрезом на площадке "Танців з зірками". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ловите ваше любименькое в благодарность за каждый комментарий", - написала Маша.

Фанаты посмотрели почти 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Какая у вас божественная фигура", "А джинсы?", "Это было прекрасно вчера! Лучший балкон ваш, ну и Дантес за вами)", "Женщина-метаморфоза", "Богиня", "Маша, ты как всегда неповторимая!", "Услада для глаз! Красота, как говорится, глазами смотрящего!", "Похож на Каменских".

Сообщалось,. что известная телеведущая Маша Ефросинина публично подловила свою коллегу Ольгу Фреймут на вранье.

Фреймут в ролике для шоу рассказала, что ее самой большой ошибкой был уход с «1+1», где она проработала с 2014 по 2018 год. По словам Фреймут, работа на «плюсах» - это пик карьеры и она хочет вернуться «домой».

Напомним, конфликт Фреймут с Ефросининой вышел на новый уровень, страсти на "Танцях з зірками" накаляются

Также Politeka писала, что Леся Никитюк в микро-бикини ошеломила погружением в "Танці з зірками"

А еще Politeka сообщала, что Ефросинина решилась на пронзительное откровение из-за ситуации в стране



