Затяжний карантин, стреси, малорухливий спосіб життя змусив багатьох артисток знову набрати зайву вагу

Як відомо, під час карантину багато артисток навіть проводили марафони, влаштовували онлайн-тренування, займалися з близькими і самі на вулиці. Однак, для деяких навіть так не вийшло тримати себе під контролем і не поправитися. Останнім часом все частіше в мережі показують фото зірок, які набрали зайву вагу.

В останньому ефірі " Танців з зірками» Тіна Кароль не тільки підкорила фанатів стильною появою в салатовій сукні на тонких лямках, але і спантеличила деяких шанувальників. Вони заявляють, що Тіна дуже поправилася і тепер після карантину їй вже складно приховати випирає животик.

Анна Седокова майже весь карантин провела в Майамі, де розслабилася, отримала пропозицію руки і серця і розповіла, що знову набрала зайву вагу. Проте, навіть це не завадило зірці добре відпочити, налагодити ставлення тепер уже з офіційним чоловіком Янісом Тіммою і побачитися з дочкою, яку вона може бачити лише в Америці за указом батька.

Ані Лорак вчора здивувала фігурою на концерті, ще недавно зірка важила 52 кілограми, а тепер знову набрала зайву вагу, з яким активно бореться. У мережі розкритикували під відео з виступу зірку. В останньому інтерв'ю вона заявила, що правда «набрала зайвого».

"Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч. Трохи підкушувала ввечері, після семи. Чіпси, печиво Різне-не могла встояти", - поскаржилася зірка.

А ось Наташа Корольова зганьбилася після чергової пластики обличчя і відфотошоплених фото відразу кілька разів. Поки одні обговорюють зраду її чоловіка Тарзана, інші дивуються зміною образу співачки.

Так, нещодавно Королева опублікувала фото, на якому вона відмінно виглядає, і отримала масу компліментів. Однак вона сказала, що витонченої талії їй вдалося домогтися за допомогою корсета.

"Ех, талія в корсеті... Карантин фігуру зіпсував, блін, плюс 4 кг! А як у вас з третьою складкою на животі?",- сказала зірка. Проте, про пластику Королева вважала за краще не розповідати.

Анна Семенович теж набрала вагу і вирішила зайнятися схудненням, про що тепер активно розповідає в Instagram. Анна повідомила в Instagram, що поправилася на стресі, зараз у співачки виникли проблеми в особистому житті і роботі.

"Для мене їжа-це найбільший антистрес, так було в часи спорту, коли ласощі було для мене похвалою за хороший результат на змаганнях)», – зізнається вона.

Настя Каменських вражала публіку марафоном схуднення і стрункою фігурою на заняттях, проте зараз її розповніла фігура і підвисаючий животик викликали цілу бурю гніву в мережі. Багато фанатів заявляють, що фото зірки зовсім відрізняються від реалістичних відео, на яких помітні складки і жирок на боках.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

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