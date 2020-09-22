Затяжной карантин, стрессы, малоподвижный образ жизни заставил многих артисток снова набрать лишний вес

Как известно, во время карантина многие артистки даже проводили марафоны, устраивали онлайн-тренировки, занимались с близкими и сами на улице. Однако, для некоторых даже так не вышло держать себя под контролем и не поправиться. В последнее время все чаще в сети показывают фото звезд, которые набрали лишний вес.

В последнем эфире «Танцев со звездами» Тина Кароль не только покорила фанатов стильным появлением в салатовом платье на тонких лямках, но и озадачила некоторых поклонников. Они заявляют, что Тина очень поправилась и теперь после карантина ей уже сложно скрыть выпирающий животик.

Анна Седокова почти весь карантин провела в Майами, где расслабилась, получила предложение руки и сердца и рассказала, что снова набрала лишний вес. Тем не менее, даже это не помешало звезде хорошо отдохнуть, наладить отношение теперь уже с официальным мужем Янисом Тиммой и увидеться с дочерью, которую она может видеть лишь в Америке по указу отца.

Ани Лорак вчера удивила фигурой на концерте, еще недавно звезда весила 52 килограмма, а теперь снова набрала лишний вес, с которым активно борется. В сети раскритиковали под видео с выступления звезду. В последнем интервью она заявила, что правда «набрала лишнего».

«Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом. Чуть-чуть подкусывала вечером, после семи. Чипсы, печенье разное – не могла устоять», - пожаловалась звезда.

А вот Наташа Королева опозорилась после очередной пластики лица и отфотошопленных фото сразу несколько раз. Пока одни обсуждают измену ее мужа Тарзана, другие удивляются сменой образа певицы.

Так, недавно Королева опубликовала фото, на котором она отлично выглядит, и получила массу комплиментов. Однако она сказала, что точеной талии ей удалось добиться при помощи корсета.

«Эх, талия в корсете… Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе?», - сказала звезда. Тем не менее, о пластике Королева предпочла не рассказывать.

Анна Семенович тоже набрала вес и решила заняться похудением, о чем теперь активно рассказывает в Инстаграм. Анна сообщила в Instagram, что поправилась на стрессе, сейчас у певицы возникли проблемы в личной жизни и работе.

«Для меня еда – это самый большой антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях)», – признается она.

Настя Каменских поражала публику марафоном похудения и стройной фигурой на занятиях, однако сейчас ее располневшая фигура и подвисающий животик вызвали целую бурю гнева в сети. Многие фанаты заявляют, что фото звезды совсем отличаются от реалистичных видео, на которых заметны складки и жирок на боках, другие отмечают, что это ужасно, ведь теперь звезду вообще не узнать.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

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