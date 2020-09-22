Нещодавно російський шоу-бізнес розбурхала новина про зраду Тарзана Наташі Корольовій, а слідом за нею новина про зради Агутіна своїй дружині

Як повідомляє Politeka.net, зірок нерідко ловлять на зрадах, адже до їхнього життя привернута підвищена увага. Тому знамениті чоловіки постійно потрапляють в кадри папараці в невідповідний момент.

Так, російський співак Леонід Агутін неодноразово попадався на зрадах своїй дружині Анжеліці Варум, на якій він одружений 20 років. У 2011 році його зняли цілуючим молоду брюнетку після закінчення фестивалю «Нова хвиля». А днями він знову попався в обіймах молодої красуні під час «Кінотавра».

Український телеведучий Володимир Остапчук неодноразово зраджував своїй дружині Олені, якщо вірити її словам. Восени артист розлучився з нею, і практично відразу зійшовся з новою дівчиною.

Комік Гарік Харламов загуляв від своєї першої дружини з Христиною Асмус. Правда, ця зрада закінчилася шлюбом.

Брати Меладзе довгий час зраджували своїм дружинам з красунями з ВІА Гри. Валерій Меладзе таємно зустрічався з Альбіною Джанабаєвою, яка навіть народила йому позашлюбного сина. А Костянтин Меладзе - з Вірою Брежнєвою. Обидва чоловіки одружилися на своїх коханках.

Красунчик Бред Пітт, до речі, почав свої стосунки з Анджеліною Джолі зі зради своїй тодішній дружині Дженніфер Еністон.

Найбільше не пощастило Тарзану, чиї інтимні відео злили в мережу.

Нагадаємо, що російський співак Агутін назвав головну причину конфлікту з Україною: "Так не буває".

Як повідомляла Politeka, принижений після зради Наташі Корольовій Тарзан зважився на відчайдушний крок, відео: "я зроблю...".

Також Politeka писала, що скандал наздогнав сім'ю Віри Брежнєвої, Меладзе постане перед судом:"вже 25 вересня".