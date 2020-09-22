Недавно российский шоу-бизнес сокрушила новость об измене Тарзана Наташе Королевой, а вслед за ней новость об изменах Агутина своей жене

Как сообщает Politeka.net, звезды нередко попадаются на изменах, ведь к их жизни привлечено повышенное внимание. Поэтому знаменитые мужчины постоянно попадают в кадры папарацци в неподходящий момент.

Так, российский певец Леонид Агутин неоднократно попадался на изменах своей жене Анжелике Варум, на которой он женат 20 лет. В 2011 году его засняли целующим молодую брюнетку после окончания фестиваля «Новая волна». А на днях он снова попался в объятиях молодой красотки во время «Кинотавра».

Украинский телеведущий Владимир Остапчук неоднократно изменял своей жене Елене, если верить ее словам. Осенью артист развелся с ней, и практически сразу сошелся с новой девушкой.

Комик Гарик Харламов загулял от своей первой жены с Кристиной Асмус. Правда, эта измена закончилась браком.

Братья Меладзе долгое время изменяли своим женам с красотками из ВИА Гры. Валерий Меладзе тайно встречался с Альбиной Джанабаевой, которая даже родила ему внебрачного сына. А Константин Меладзе – с Верой Брежневой. Оба мужчины женились на своих любовницах.

Красавчик Брэд Питт, кстати, начал свои отношения с Анджелиной Джоли с измены своей тогдашней жене Дженнифер Энистон.

Больше всего не повезло Тарзану, чьи интимные видео слили в сеть.

Напомним, что российский певец Агутин назвал главную причину конфликта с Украиной: "Так не бывает".

Как сообщала Politeka, униженный после измены Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг, видео: "Я сделаю...".

Также Politeka писала, что скандал настиг семью Веры Брежневой, Меладзе предстанет перед судом: "Уже 25 сентября".