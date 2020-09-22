Багато зірок звертаються до пластичних хірургів і косметологів, щоб виглядати ідеальніше
Це стосується не тільки жінок. Познайоммось з чоловіками-акторами, які виправили свої вади, передає Politeka.net.
Відомий актор Бред Пітт став одним з головних секс-символів Голлівуду. Артист ретельно стежить за собою і навіть зробив невелику пластичну операцію, щоб зовнішність стала досконаліше. Так, ще в молодості знаменитість зробив операцію на вухах, щоб надати їм бажану форму. Кажуть, також, що актор вколює собі ботокс.
Незграбна Бузова хотіла покрасуватися талантом на льоду, але стала посміховиськом: "Колода впала на гамак"
"Помінялися дружинами": чоловік Дорофєєвої Дантес перевершив Тарзана, зробивши щиросердне "визнання"
Каменських без трусів і в напівпрозорому костюмі зганьбилася виглядом в Одесі: "Ох, Настюха..."
Вихід на пенсію в 60 років під питанням, в Раді попередили про проблеми: хто залишиться без виплат
Над зовнішністю Тома Круза також попрацювали фахівці. Публіка помітила зміни ще у 2016 році, нібито обличчя артиста стало нагадувати маску через ін'єкції ботоксу. Крім того, глядачі припускають - артист зробив блефаропластику, через це його погляд став здаватися більш відкритим.
Джордж Клуні відкрито зізнався, що зробив блефаропластику, адже йому не хотілося виглядати сонним. Така маленька зміна залишилася практично непомітною, але пішла акторові на користь.
Дуейн Джонсон раніше займався рестлінгом. Артисту не подобалася форма своїх грудей і він після початку кар'єри в кіно звернувся до хірургів, які провели зменшення гінекомастії. Після чого артиста стали більше запрошувати на зйомки.
Зак Ефрон звернувся до стоматологів, щоб отримати голлівудську посмішку. Актор виправив прикус і знайшов ідеальну посмішку. Тільки ходять чутки, що артист зробив і ринопластику. Ніс зірки став виглядати більш акуратним і наближеним до стандартів чоловічої краси.
Нагадавши, постарілі Пітт і Еністон знову разом, пікантне відео підірвало мережу: "Бред, ти такий..."
Як повідомляла Politeka, бурхливий роман Пітта з молодою моделлю, зірка Голлівуду заговорив про весілля: "вирішив зробити з коханки..."
Також Politeka писала, що мама Бреда Пітта розгнівала Анджеліну Джолі, всі подробиці скандалу.