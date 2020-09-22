Багато зірок звертаються до пластичних хірургів і косметологів, щоб виглядати ідеальніше

Це стосується не тільки жінок. Познайоммось з чоловіками-акторами, які виправили свої вади, передає Politeka.net.

Відомий актор Бред Пітт став одним з головних секс-символів Голлівуду. Артист ретельно стежить за собою і навіть зробив невелику пластичну операцію, щоб зовнішність стала досконаліше. Так, ще в молодості знаменитість зробив операцію на вухах, щоб надати їм бажану форму. Кажуть, також, що актор вколює собі ботокс.

Brad Pitt; Ears Pinned Back Gepostet von Joke Central am Mittwoch, 18. Mai 2011

Над зовнішністю Тома Круза також попрацювали фахівці. Публіка помітила зміни ще у 2016 році, нібито обличчя артиста стало нагадувати маску через ін'єкції ботоксу. Крім того, глядачі припускають - артист зробив блефаропластику, через це його погляд став здаватися більш відкритим.

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Джордж Клуні відкрито зізнався, що зробив блефаропластику, адже йому не хотілося виглядати сонним. Така маленька зміна залишилася практично непомітною, але пішла акторові на користь.

Eyelid surgery, also known as blepharoplasty, is commonly sought by men, including George Clooney, who underwent the... Gepostet von Dr Alia Nasser Verve Cosmetic Clinic am Samstag, 13. Juni 2015

Дуейн Джонсон раніше займався рестлінгом. Артисту не подобалася форма своїх грудей і він після початку кар'єри в кіно звернувся до хірургів, які провели зменшення гінекомастії. Після чого артиста стали більше запрошувати на зйомки.

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Зак Ефрон звернувся до стоматологів, щоб отримати голлівудську посмішку. Актор виправив прикус і знайшов ідеальну посмішку. Тільки ходять чутки, що артист зробив і ринопластику. Ніс зірки став виглядати більш акуратним і наближеним до стандартів чоловічої краси.

And so we move on to a slightly younger celebrity. Zac Efron has had one of our favourite smile makeovers, because he's... Gepostet von Willows Dental & Implant Centre am Samstag, 9. Februar 2013

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